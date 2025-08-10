Espanya i uns altres set països europeus condemnen la nova operació israeliana contra la ciutat de Gaza

MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Exteriors de vuit països europeus, entre ells l'espanyol, José Manuel Albares, han ratificat aquest diumenge la seva condemna sense pal·liatius a la nova ofensiva que prepara Israel a la Franja de Gaza, dirigida aquesta vegada contra la població més important de l'enclavament, la ciutat de Gaza, on sobreviuen entre 800.000 i un milió de palestins, la majoria d'ells desplaçats prèviament per la força d'altres punts de l'enclavament.
Albares i els seus homòlegs d'Islàndia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Noruega, Portugal i Eslovènia condemnen així de manera "enèrgica" l'anunci del Govern israelià per ocupar la ciutat de Gaza, en principi a partir del mes d'octubre, prèvia ordre d'evacuació forçada per a tots els seus residents, que tindran dos mesos per abandonar el lloc abans de l'entrada de l'exèrcit, segons les línies mestres del pla avançades pels mitjans israelians.
Els ministres d'Exteriors entenen que aquesta decisió "només agreujarà la crisi humanitària" a Gaza i "posarà en més perill la vida dels ostatges restants" en mans de les milícies palestines. "Aquesta operació provocarà un nombre inacceptablement elevat de morts i el desplaçament forçat de gairebé un milió de civils palestins", han afegit en un comunicat publicat aquest diumenge.
Els signants rebutgen també amb fermesa "qualsevol canvi demogràfic o territorial" als territoris palestins ocupats en entendre que "constitueix una flagrant violació del dret internacional i del dret internacional humanitari".
L'ofensiva planejada pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i l'ocupació de la ciutat de Gaza que contempla "representen un greu obstacle per a la implementació de la solució de dos estats, que és l'únic camí cap a una pau integral, justa i duradora".
Els ministres insisteixen a més que la Franja de Gaza ha de ser part integral de l'Estat de Palestina, juntament amb Cisjordània, inclosa Jerusalem Est", i han afegit que "el reconeixement de Palestina i Israel és la millor garantia de seguretat per a tots dos i assegurarà l'estabilitat de tota la regió".
Finalment, tots els signants repeteixen les seves peticions prèvies per intentar resoldre el conflicte a curt termini: "un acord d'alto el foc immediat i el cessament permanent de les hostilitats, l'alliberament immediat de tots els ostatges en mans de Hamas i l'entrada ràpida, sense traves i a gran escala de l'ajuda humanitària".
Finalment, també coincideixen que el futur polític de Gaza no contempla l'existència de Hamas com a font d'autoritat ni cos de seguretat. "Hamas no pot tenir cap paper al futur govern ni en els acords de seguretat a Gaza, i ha de ser desarmat", han conclòs.