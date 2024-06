Espanya s'afegirà a la demanda davant el TIJ de Sud-àfrica contra Israel per suposat genocidi

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dijous que Espanya s'adherirà a la demanda presentada per Sud-àfrica davant el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) contra Israel per presumpta violació de la Convenció Contra el Genocidi arran de la seva ofensiva militar a Gaza després de l'atac terrorista de Hamas el passat 7 d'octubre.

"Hem decidit fer aquest pas després dels esdeveniments dels darrers dies en els quals veiem que les mesures cautelars del Tribunal Internacional de Justícia es voregen completament i estan molt lluny de complir-se", ha explicat Albares en una conferència de premsa convocada de manera urgent, en referència al fet que Israel no ha frenat l'ofensiva contra Rafah com li havia exigit el tribunal.

No obstant això, el ministre no s'ha volgut pronunciar sobre si l'operació militar d'Israel a la Franja de Gaza suposa un genocidi en incidir un cop més que correspon al TIJ dirimir aquesta qüestió i que el Govern central defensarà la decisió, sigui quina sigui, quan es produeixi.

"No importa gaire la meva opinió personal, el ministre d'Afers Exteriors no està per donar les seves opinions personals", ha esgrimit, després de subratllar que "l'opinió institucional del Govern d'Espanya avui és la intervenció en aquesta demanda", com ja va fer en la formulada per Ucraïna contra Rússia després de la invasió. "Això no és un concurs o una cursa per veure qui té una opinió més matisada o menys matisada", ha puntualitzat.