Espanya reforçarà amb l'Exèrcit a la Guàrdia Civil per mantenir la seguretat a Ceuta

MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Espanya mobilitzarà a les Forces Armades per recolzar i reforçar a la Guàrdia Civil per mantenir la seguretat a la ciutat de Ceuta.
Segons ha informat fonts de Moncloa a Europa Press, els efectius mobilitzats estaran coordinats pel comandament d'operacions i donaran suport als agents de la Guàrdia Civil.
La crisi migratòria que s'ha produït a la ciutat autònoma de Ceuta aquest dijous 30 de juliol amb l'entrada de milers de persones flanquejant la tanca és la més greu en cinc anys, des que al maig de 2021 el Marroc va relaxar les mesures de control i al voltant de 8.000 persones van creuar a territori espanyol.
Les unitats a càrrec del control fronterer a Ceuta han recuperat els cossos sense vida de deu migrants en les últimes 24 hores. Ja són 38 els estrangers localitzats morts en aigües ceutíes en l'intent de creuar nadant des del Marroc.