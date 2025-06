Espanya presenta la seva candidatura per acollir una de les gigafactories europees d'IA

MADRID 20 juny (EUROPA PRESS) -

Espanya ha formalitzat la seva candidatura per acollir una de les primeres gigafactories d'intel·ligència artificial (IA) d'Europa, que es podria situar a Catalunya (concretament a Móra la Nova, a Tarragona) i comptar amb la col·laboració d'un soci internacional. El Govern central preveu una inversió d'uns 5.000 milions d'euros.

L'executiu afirma que Tarragona destaca per ser un enclavament estratègic proper a la Factoria d'IA --centre nacional d'experimentació en IA-- i al Barcelona Supercomputing Center (BSC), node europeu de referència en computació d'altes prestacions. Aquest ecosistema ofereix "una combinació única de capacitats tècniques, accés a energia renovable, connectivitat i un entorn científicoindustrial consolidat", segons ha explicat el Ministeri de Transformació Digital.

La proposta, presentada per un consorci empresarial públic-privat liderat per Telefónica, ha estat impulsada pel Govern d'Espanya, coordinada directament des de La Moncloa per l'Oficina Econòmica del President, juntament amb el Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública i en estreta cooperació amb la Generalitat de Catalunya.

Entre els membres ja confirmats del consorci hi ha, a més de Telefónica, ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing, a banda de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), organisme públic dependent del Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública.

A més d'estar-se negociant l'entrada d'un important soci inversor internacional, si és seleccionat, el projecte comptarà amb una important subvenció pública de la Comissió Europea a través del programa InvestAI.

Aquesta gigafactoria podria esdevenir una infraestructura estratègica destinada a reforçar l'autonomia tecnològica del continent i posicionar tant Espanya com la Unió Europea a l'avantguarda del desenvolupament de capacitats d'IA sobirana, sostenible i d'alt rendiment, destaca el Govern central.