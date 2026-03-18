Espanya prepara l'evacuació dels militars espanyols desplegats a l'Iraq

MADRID/BRUSSEL·LES 18 març (EUROPA PRESS) -
Espanya ha decidit preparar l'evacuació dels militars espanyols desplegats a l'Iraq arran de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran, segons han traslladat aquest dimecres fonts del Ministeri de Defensa a Europa Press.
Precisament, el Govern central ja va començar diumenge passat la "reubicació temporal" dels militars del Grup d'Operacions Especials (SOTG) destacat a l'Iraq arran de "la deterioració de la situació de seguretat" per la guerra a l'Iran i "davant la impossibilitat de continuar desenvolupant les comeses assignades".
El departament que dirigeix Margarita Robles va informar aleshores que tots els militars ja es trobaven "a llocs segurs sense novetat".
Espanya té 300 membres de les forces armades desplegats a l'Iraq en dues operacions: l'operació Inherent Resolve, que des del 2014 forma part de la coalició internacional contra Estat Islàmic i en la qual hi ha el Grup d'Operacions Especials ara reubicat, i la Missió de l'OTAN a l'Iraq (NMI) la qual està previst que un general espanyol encapçali al juny.
A més, Espanya participa en la Unitat de Force Protection i l'Element de Suport Nacional a l'Iraq, dos grups organitzats per l'OTAN a petició de les autoritats iraquianes.
El redesplegament s'ha dut a terme en "estreta coordinació" amb les autoritats iraquianes i amb el suport de la coalició internacional de lluita contra Estat Islàmic, i n'han mantingut informat en tot moment els països amics i aliats d'Espanya, segons el Ministeri.
Defensa ha subratllat que el compromís d'Espanya amb la coalició internacional i amb l'estabilitat de l'Iraq "queda inalterable", però ha precisat que "la volatilitat i fragilitat de la situació a la zona ha obligat a prendre aquesta decisió per garantir la protecció de les forces desplegades".