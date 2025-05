Espanya i Portugal creen un grup de seguiment per identificar la causa de l'apagada

MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -

Els governs d'Espanya i Portugal han acordat aquest divendres la creació d'un grup de seguiment per identificar la causa de la interrupció del subministrament elèctric a la península Ibèrica dilluns passat, 28 d'abril.

Així ho han acordat la vicepresidenta del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, i la ministra portuguesa de Medi Ambient i Energia, Maria da Graça Carvalho, durant una reunió telemàtica en la qual també han participat els secretaris d'estat d'Energia de tots dos països.

"Hem pogut compartir una col·laboració que va començar des del primer dia", ha dit Aagesen en valorar la trobada, abans d'afegir que "no només d'intercanvi de dades, sinó de col·laborar per identificar l'incident, la causa, i sobretot per posar les mesures que calgui perquè no torni a passar".

La titular de Transició Ecològica ha afegit que el grup estarà liderat per ella mateixa i per la ministra portuguesa, a més de comptar amb la presència de tots dos secretaris d'estat d'Energia.