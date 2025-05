Espanya planteja una oficialitat parcial del català, el basc i el gallec per convèncer la UE

BRUSSEL·LES 23 maig (EUROPA PRESS) -

L'última proposta del Govern central per convèncer els seus socis europeus que permetin el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials a la UE planteja la seva oficialitat a partir del 2027, tot i que amb una implementació parcial, ja que a partir d'aleshores únicament es traduirien de tota la legislació comunitària els reglaments del Consell i del Parlament Europeu, la qual cosa en l'última legislatura va suposar menys del 3% de tots els actes jurídics.

Així, l'oferta sobre la taula dels 27, segons ha pogut saber Europa Press, proposa una modificació del marc lingüístic per ampliar el paraigua a les tres llengües cooficials a partir del 2027. La reforma inclouria una "derogació" immediata per la qual les institucions de la UE no estaran obligades a redactar tots els actes legislatius ni a publicar-los en el Diari Oficial de la UE en català, basc i gallec. Els vint-i-set hauran d'abordar a tot estirar en un termini de quatre anys la revisió de la derogació per decidir si finalment no s'aplica i tot canvi es decidirà novament per unanimitat.

La proposta matisa que aquest fre no afectarà els reglaments, és a dir, les normes que, a diferència d'altres actes jurídics com les directives, són d'aplicació directa a tota la UE i no necessiten transposició nacional. Segons les estadístiques de la UE, en l'última legislatura, es van tramitar un total de 12.065 actes jurídics dels quals el 2,6% (316) van ser reglaments.

A més, per superar els dubtes dels països sobre el cost de la reforma, el Govern central afegeix una declaració en la qual afirma que serà Espanya qui assumeix tots els costos de l'oficialitat del català, el basc i el gallec, tot i que per ara no posa una xifra de què suposaria. Aquest compromís figura com un considerant, en el marc actual, que estableix que l'oficialitat és a càrrec de les arques comunitàries.

A falta d'un pla detallat de com aplicar a la pràctica el pas de 24 a 27 llengües oficials, Espanya apunta que "en els pròxims mesos" i "abans que s'apliqui l'acord" es coordinarà amb les institucions de la UE per presentar al Consell una proposta dels recursos materials, tècnics i humans necessaris per "no aplicar o reduir gradualment" la derogació prevista en el reglament per a cadascuna de les tres llengües.