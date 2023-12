Espanya perdrà un lloc en la Lliga Econòmica Mundial i baixarà a la posició 16, segons Cebr

MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -

L'economia espanyola acabarà l'any 2023 en el quinzè lloc de la classificació de la Lliga Econòmica Mundial elaborada pel Centre d'Investigacions Econòmiques i Empresarials (Cebr), i en l'horitzó de les projeccions, que arriben fins el 2038, acabarà cedint un lloc davant l'embranzida d'Indonèsia per acabar en la posició 16.

"Cebr pronostica que la taxa anual de creixement del PIB a Espanya es desaccelerarà a una mitjana d'1,6% els propers cinc anys, i posteriorment disminuirà a 1,5% anual entre 2029 i 2038. Com a resultat, Espanya caurà un lloc en la taula de la Lliga Econòmica Mundial durant els propers 15 anys, del lloc 15 el 2023 al 16 el 2038", destaquen els autors del ránking.

D'aquesta manera, Espanya es mantindria com la segona major economia de parla hispana al món, darrere de Mèxic, que ocupa el 2023 la posició 12 de la taula i s'espera que ascendeixi al lloc 11 el proper any, encara que al llarg de l'horitzó previst anirà perdent pes per acabar en 2038 en el lloc 15, just per davant d'Espanya.

Espanya, que abans de la crisi financera mundial va arribar a ocupar la vuitena posició en la Lliga Econòmica Mundial, ha anat perdent pes gradualment, en línia amb les economies europees, baixant a la desena posició el 2008 i fins a la tretzena el 2018.

A nivell global, Cebr torna a retardar l'esperat 'sorpasso' de Xina als Estats Units com a major economia mundial, que ara preveu per al 2037, mentre que per al 2038 augura que la tercera major economia del món serà l'Índia, que el 2023 ocupa la cinquena posició.

Alemanya cedirà el seu tercer lloc del 2023 per caure al cinquè lloc al final de l'horitzó projectat, mentre que el Japó aconseguirà defensar la seva actual quarta posició, i Regne Unit i França conservaran els seus llocs com a sisena i setena economia mundial, respectivament.

D'altra banda, el Brasil guanyarà un lloc al llarg d'aquests 15 anys i acabarà com a vuitena economia mundial el 2038, per davant de Corea del Sud, que avançarà quatre posicions durant el període analitzat, així com del Canadà, que aconseguirà mantenir la seva actual desena posició.

"Un dels factors que impulsen el canvi de posicions en la classificació aquest any probablement sigui el ritme diferencial en la implementació de polítiques Net Zero", defensa Douglas McWilliams, vicepresident de Cebr.

"La UE està al capdavant en això. En canvi, és probable que les economies asiàtiques avancin menys ràpidament en la mateixa direcció, a un ritme en què els costos econòmics siguin menors, i es preveu que països com a Índia, Corea, Indonèsia, Bangladesh, Vietnam i Filipines ascendeixin considerablement en la classificació", afegeix.

En aquest sentit, les projeccions de Cebr per a d'aquí a 15 anys contemplen que menys d'una cinquena part (19,2%) del PIB mundial en dòlars correspongui a Europa, enfront del 23,6% esperat el 2023 i el 33,5% de fa 15 anys.

En canvi, el panorama per a les economies d'Àsia oriental és gairebé exactament el contrari, ja que s'espera que la participació d'aquestes economies augmenti del 20,8% al 33,9% en aquest horitzó de 30 anys.