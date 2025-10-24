Espanya negocia amb Alemanya el seu suport a l'oficialitat del català a la UE

BRUSSEL·LES 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Espanya i Alemanya han acordat aquest divendres obrir un diàleg bilateral per arribar a una solució sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, un dels acords entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez.
"Els nostres dos governs han acordat avui obrir un diàleg amb l'objectiu de trobar una resposta a la sol·licitud espanyola perquè les seves llengües cooficials diferents a l'espanyol siguin reconegudes com a oficials a la UE de manera que sigui acceptable per a tots els estats membres".
Així queda recollit en un comunicat conjunt d'Espanya i Alemanya, al qual ha tingut accés Europa Press, l'endemà que Junts anunciés la convocatòria d'una consulta als seus militants per decidir si trenca relacions amb el PSOE.
Alemanya era fins ara un dels països reticents a incloure el català, el basc i el gallec en el reglament lingüístic de la UE, un pas per al qual cal la unanimitat dels 27 estats membres.