Espanya i el Marroc pacten la devolució de "tots" els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta

MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Els governs d'Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per retornar "tots" els migrants que han entrat de manera il·legal a Ceuta els darrers dies, i en especial aquest dijous, quan han flanquejat massivament la tanca per l'espigó del Tarajal.
Fonts del Ministeri d'Interior han assenyalat aquest dijous que els dos països han acordat "reforçar la coordinació i els esforços per fer front a aquests fluxos i s'han compromès a revisar i implementar mesures per al retorn, com més aviat millor, de totes les persones que han entrat il·legalment" a la ciutat autònoma.
El ministre del ram, Fernando Grande-Marlaska, ha estat en contacte permanent amb el seu homòleg marroquí, Abdelouafi Laftit, i divendres es desplaçarà a Ceuta per fer front a aquesta crisi migratòria.
En la mateixa línia, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que estan preparant les mesures necessàries per "recuperar la normalitat com més aviat millor", segons ha indicat en un missatge a X recollit per Europa Press.