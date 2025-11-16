Espanya i França lideren una proposta per imposar una taxa als vols de luxe

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Espanya i França han presentat a la 30ª Conferència de les Parts de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP30) una proposta recolzada per diversos països més per imposar una taxa addicional als vols de luxe, tant per als bitllets de primera classe com per als avions privats.
"Els qui contaminen més han d'aportar més. Un impost als vols premium generaria milers de milions per a resistència i adaptació climàtiques i desenvolupament sostenible", ha destacat l'ambaixadora espanyola a Brasil, María del Mar Fernández-Palacios, en una declaració publicada a Belém, al Brasil, que acull la COP30.
La diplomàtica espanyola ha ressaltat que existeix una "amenaça real" per a l'estabilitat global i per això és necessari "unes finances justes, predictibles i lliures d'endeutament que no carreguin als ciutadans corrents".
També ha defensat la proposta l'ambaixador del Govern francès per a la negociació sobre canvi climàtic, Benoît Faraco, qui considera que la COP30 "tracta d'aplicar els pactes" en l'Acord de París i que "els impostos solidaris capturen fidelment aquest esperit". "Donem la benvinguda als nous membres i demanem a tots els països sumar-se a nosaltres per recolzar aquesta coalició a la COP30 perquè puguem tenir la major aliança possible", ha apel·lat.
A la iniciativa hi participen França, Benín, Djibouti, Kenya, Nigèria, Sierra Leone, Somàlia i el Sudan del Sud, però esperen incloure a més països. "Hem d'ampliar aquesta coalició, treballar en alternatives i demostrar que el multilateralisme funciona. Per a nosaltres, els impostos solidaris són multilateralisme en acció", ha ressaltat Fernández-Palacios.
La coalició es va presentar el passat mes de juny durant la 4ª Conferència Internacional sobre Finançament pel Desenvolupament celebrada a Sevilla i ara compta a més amb Antigua i Barbuda, Brasil, Fiji i Vanuatu com a observadors.
Segons la coalició, amb prou feines l'1 per cent de la població mundial és responsable de més de la meitat de les emissions de gas d'efecte hivernacle de l'aviació comercial, ja de per si mateix el mitjà de transport més contaminant.
A més, alerten que els vols premium han crescut significativament i les seves emissions han augmentat un 46 per cent entre 2019 i 2023.