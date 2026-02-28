Espanya exigeix "respecte al dret internacional" i apel·la a la "desescalada" i el "diàleg" després de l'atac a Iran

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha exigit aquest dissabte "respecte al dret internacional" després de l'atac coordinat entre els Estats Units i Israel contra l'Iran i ha apel·lat a la "desescalada" i el "diàleg" com a "vies per a la pau i l'estabilitat".
"Segueixo d'a prop la greu situació després dels bombardejos EUA-Israel a Iran", ha escrit Albares en un missatge del seu compte de X, recollit per Europa Press.
En aquest context, el cap de la diplomàcia espanyola demana "respecte al dret internacional" i, després d'avisar que "la violència només porta caos" i apel·lar a la "desescalada i al diàleg", destaca que les ambaixades d'Espanya a la regió estan "plenament operatives per als espanyols".