Espanya exigeix el "immediat alliberament" de l'espanyol de la Flotilla "il·legalment detingut" per Israel

Lorena Sopêna - Europa Press
MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol ha tornat a exigir el "immediat alliberament" de l'activista espanyol-palestí Saif Abukeshek "il·legalment detingut" dijous passat en aigües internacionals a bord de la Flotilla Global Sumud rumb a la Franja de Gaza.
El cònsul d'Espanya a Tel Aviv ha assistit a Israel a la vista del jutge "amb l'espanyol il·legalment detingut", la propera vista del qual s'ha fixat per al dimarts, segons han explicat fonts del Ministeri d'Afers exteriors.
El cònsol ha demanat visitar-ho demà dilluns "i tornarà a visitar-ho tantes vegades com sigui possible". A més roman "en contacte permanent" amb la seva família.
L'activista espanyol Saif Abukeshek i el seu company brasiler Thiago De Ávila romandran dos dies més sota custòdia de les forces de seguretat d'Israel, segons ha determinat aquest diumenge un tribunal de la ciutat israeliana d'Ashkelon.
L'ONG Adalah, que s'encarrega de l'assessorament legal dels activistes, ha confirmat en un comunicat la pròrroga de les detencions fins a dimarts que ve; una decisió més laxa en relació a la petició inicial de la Fiscalia israeliana, que sol·licitava una extensió de quatre dies.
Els fiscals israelians han acusat a Abukeshek i a De Àvila, però mai de manera formal, segons Adalah, de "col·laborar amb l'enemic en temps de guerra, contactar amb un agent estranger, pertinença a una organització terrorista i transferir béns a una organització terrorista", en referència al moviment islamista palestí Hamás.
Les dues advocades d'Adalah que porten el cas, Hadil Abu Vaig sortir i Lubna Tuma, van argumentar davant del tribunal que tot el procés judicial contra els activistes "és fonamentalment defectuós i il·legal" perquè no existeix base legal per a l'aplicació extraterritorial d'aquests delictes atès que tots dos activistes van ser detinguts en aigües internacionals.