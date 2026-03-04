La Casa Blanca assegura que el Govern espanyol ha acordat "cooperar" amb l'Exèrcit nord-americà

Europa Press/Contacto/Mehmet Eser
MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha assegurat aquest dimecres que el Govern espanyol ha acordat cooperar amb l'Exèrcit nord-americà després que el president, Pedro Sánchez, es reafirmés en la seva posició de no cedir les bases militars de Rota i Morón per a l'operació contra Iran, al·legant que no van a ser "còmplices" d'alguna cosa que és "dolenta per al món" simplement per la "por a represàlies".
"Tinc entès que, en les últimes hores, han acordat cooperar amb l'Exèrcit nord-americà. Pel que sé, s'està coordinant (aquesta qüestió) amb els seus homòlegs a Espanya", ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en roda de premsa.
La portaveu ha assenyalat a més que el president d'Estats Units, Donald Trump, espera "que tots els aliats" cooperin en aquesta missió, assegurant que Iran "no només amenaça a Estats Units", sinó també al continent europeu.