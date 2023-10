Espanya enviarà aquest diumenge el seu pla pressupostari a Brussel·les amb un dèficit en el 3% per al 2024

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern central remetrà aquest diumenge el pla pressupostari del 2024 a la Comissió Europea, on s'espera que s'inclogui una previsió del dèficit a l'entorn del 3% per a l'any vinent i una ràtio de deute públic per sota del 110% del PIB ja per al 2023.

Com cada 15 d'octubre, el Govern espanyol enviarà a la Comissió aquest informe en compliment amb les normes comunitàries. El text amb destinació a Brussel·les compta tant amb les previsions del quadre macroeconòmic, com amb l'evolució de les finances públiques del país i el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE).

L'habitual és que el pla pressupostari s'enviï un cop iniciada la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat, tal com va succeir l'any passat.

Però aquest últim punt encara està pendent de resoldre's pel panorama polític i més concretament de conformar-se un govern. En el cas que Pedro Sánchez aconsegueixi els vots per ser president, la intenció de la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, és accelerar les negociacions per poder aprovar els comptes públics de l'any que ve el gener del 2024.

Mentre que no es conèixen els detalls del document que s'entregarà diumenge, cal ressenyar que el pla de l'any passat va comptar per primer cop amb dos possibles escenaris d'ingressos i despeses a causa de la guerra a Ucraïna i el seu impacte econòmic, sobretot en els preus d'algunes matèries primeres i l'energia.

D'aquesta manera, el pla del 2023 recollia un escenari amb ingressos totals del conjunt de les administracions públiques de 587.609 milions d'euros (42,3% del PIB), mentre que els impostos se situaven en els 344.627 milions. L'altre escenari era més ambiciós i recollia uns ingressos totals de 597.265 milions d'euros i impostos per valor de 354.283 milions d'euros.

CANVIS EN EL QUADRE MACRO

Sobre l'escenari macroeconòmic, el Ministeri d'Afers Econòmics ha confirmat a Europa Press que comptarà amb modificacions, tot i que no han precisat en quina direcció seran aquests canvis. El que no canviarà, això sí, és la política econòmica del Govern central, inclosa en el pla per estar en funcions, tal com va avançar la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital en funcions, Nadia Calviño.

El departament dirigit per Calviño ha confirmat que es manté així l'objectiu de dèficit inclòs en el programa d'estabilitat el passat mes d'abril. En concret, va projectar una senda del 3,9% el 2023; del 3% el 2024; del 2,7% el 2025; i del 2,5% el 2026. En aquell informe, el Govern espanyol també projectava que el deute públic baixés del 110% del PIB aquest mateix any.

En aquest programa d'estabilitat, l'Executiu central també va apuntar a un creixement del 2,1% del PIB per al 2023 i del 2,4% el 2024. Aquesta mateixa setmana, el Fons Monetari Internacional (FMI) va mantenir es previsió de creixement del 2,5% per aquest any, però va reduir a l'1,7% l'alça del 2024.

De fet, la previsió del Govern central del 2,1% per aquest any està per sota del consens de mercat (entre el 2,3% i el 2,4%), però, en canvi, la del 2024 ja ha quedat molt per sobre de l'estimat per analistes nacionals i internacionals (entre l'1,5% i l'1,8%), que estan rebaixant les seves previsions davant l'alça de tipus, la pujada dels preus energètics i l'atonia entre les principals economies mundials.