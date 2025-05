Espanya demanarà al Grup de Madrid que consideri la possibilitat de sancionar Israel per la guerra de Gaza

Albares reivindica l'AP com el seu únic soci al costat palestí: "Hamas és una organització terrorista que no creu en la solució de dos estats"

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha manifestat que posarà sobre la taula la possibilitat de sancionar Israel per la seva campanya militar a Gaza durant la trobada d'aquest diumenge del Grup de Madrid en entendre que cal considerar totes les opcions factibles per posar fi a una situació "insuportable" a l'enclavament palestí.

En una entrevista a 'France Info', Albares ha abordat la qüestió principal de les converses que mantindrà al palau de Santa Creu amb representants de vint països i diverses organitzacions internacionals: els esforços de cara a la coexistència d'un Estat israelià i un altre de palestí en convivència com a "veritable solució política" per al conflicte al Pròxim Orient.

"És el que comportarà justícia per al poble palestí, és el que garantirà la seguretat del poble israelià, això és el que portarà estabilitat i pau a tot el Pròxim Orient", ha explicat Albares a l'emissora francesa en una entrevista en què ha abordat també diverses iniciatives per complir el primer objectiu marcat de cara a aquesta solució, la fi immediata de la guerra de Gaza i l'entrada d'ajuda humanitària a l'enclavament sense restriccions.

"Israel no pot decidir qui menja i qui no", ha declarat Albares sobre les restriccions israelianes, objecte d'una pròxima iniciativa conjunta entre Espanya i el Govern palestí davant de l'Assemblea General de l'ONU perquè Israel aixequi el bloqueig a Gaza.

Albares ha defensat aquesta proposta "perquè tots els estats del planeta, tots els estats de les Nacions Unides puguin alçar la veu juntament amb els palestins per trencar aquest bloqueig" en una decisió adoptada com una qüestió de principis perquè "la dignitat d'Europa també està en joc a Gaza".

En paral·lel, la possibilitat de penalitzar Israel. "Hem de considerar molt clarament, i avui ho diré a la taula aquí a Madrid, la possibilitat d'imposar sancions. Ho hem de fer tot, hem de considerar tot el possible per detenir aquesta guerra. És insuportable, és veritablement inhumà, i no podem continuar així", ha indicat.

L'AP, ÚNIC SOCI PALESTÍ CAP A LA PAU

Albares ha volgut reivindicar l'Autoritat Palestina (AP), el Govern palestí reconegut per la comunitat internacional amb seu a Cisjordània, com l'únic soci viable d'aquesta part cap a la pau, atès que Hamas és un "grup terrorista" que va cometre "un acte de terrorisme atroç" el 7 d'octubre del 2023 amb la incursió de les seves milícies a Israel, amb un cost de 1.200 morts, en el detonant de l'actual conflicte.

"Hamas no creu en l'existència d'Israel", ha indicat Albares, "i aquest no és el cas de l'Autoritat Palestina", a qui el ministre considera com l'únic actor viable per dirigir el futur estat palestí.

En aquest sentit, el ministre ha lamentat els constants atacs a la legitimitat de l'autoritat que dirigeix el president palestí, Mahmud Abbas --cal recordar que els Estats Units han mantingut converses directes amb Hamas per acabar amb el conflicte-- i demana a Israel que alliberi fons destinats al Govern palestí, que ha retingut en represàlia pel conflicte. "L'Autoritat Nacional Palestina és òbviament el nostre soci per a la pau en el costat palestí", ha reblat.

Finalment, Albares ha volgut assegurar que Espanya no té cap intenció de donar "lliçons" ni "sermons" a ningú amb l'impuls de les seves iniciatives. "La política exterior francesa està sent molt ben dirigida pel meu amic Jean-Noël Barrot", ha indicat en referència al seu homòleg francès abans de recomanar no obstant això al Govern francès que un reconeixement formal de Palestina continua sent "la millor manera de protegir" els esforços de pau.