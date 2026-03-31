Espanya defensa que és un "soci fiable" davant les crítiques dels Estats Units

MADRID 31 març (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern espanyol, Elma Saiz, ha defensat que Espanya és un "soci fiable" arran de les crítiques del secretari d'Estat dels EUA, Marco Rubio, per vetar l'ús de les bases militars conjuntes i l'espai aeri.
Rubio també va qüestionar la funció de l'OTAN si els EUA no poden fer servir les bases "quan ho necessiten". "Però si l'OTAN només serveix perquè defensem Europa si són atacats mentre ells ens neguen accés a les bases quan les necessitem... no és un acord gaire bo", va argumentar.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, Saiz ha apuntat que les relacions del Govern espanyol amb els EUA són "absolutament normals i fluides", no només a nivell diplomàtic, "sinó també a nivells de govern".
Així, ha posat d'exemple que, tal com va anunciar el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, Espanya unirà dues oficines comercials més a les cinc existents als EUA. "Les empreses espanyoles inverteixen als EUA i també en som la principal destinació inversora", ha assegurat.
En aquest context, Saiz ha reiterat que la defensa del dret internacional que exerceix el Govern d'Espanya en conflictes com el de la guerra a l'Iran "no suposa de cap de les maneres la ruptura del vincle transatlàntic".
Dit això, la ministra ha indicat que Espanya "sempre" està "al costat del dret internacional" però que, "indubtablement", és "un soci fiable i lleial", i manté, "a tots els nivells, unes relacions fluïdes" amb els EUA.