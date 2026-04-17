Espanya i el Brasil exhibeixen sintonia davant la guerra de Trump i signen una dotzena d'acords bilaterals

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg brasiler, Lula da Silva, han presidit aquest divendres a Barcelona la I cimera bilateral Espanya-Brasil, en la qual tots dos mandataris han mostrat sintonia sobre el context geopolític actual en assegurar que defensen la pau en un món fragmentat, i l'han tancat amb la signatura d'una dotzena d'acords de cooperació en matèria econòmica, social i d'igualtat.
En una compareixença conjunta al Palau de Pedralbes, Sánchez ha assegurat que Espanya i el Brasil comparteixen "una mateixa visió del món" basada en la defensa de la democràcia, la cooperació internacional i el respecte al dret internacional "sobretot als drets humans i la pau", ha subratllat.
"Mentre altres obren ferides, nosaltres el que volem és precisament tancar-les i guarir-les", ha assenyalat, després de destacar que Espanya i el Brasil volen "redoblar esforços per treballar per la pau" i per un multilateralisme reforçat i renovat i dedicar-se a la tasca de reduir la desigualtat, combatre el canvi climàtic i donar una perspectiva "humanista i responsable" al desenvolupament tecnològic al món.
Per Sánchez, defensar la pau "no només és l'absència de guerra" sinó fomentar les condicions que la fan possible: "la prosperitat, la justícia social, la llibertat i la defensa dels valors democràtics" que en aquest moment, alerta, estan sent "atacats" per l'"onada reaccionària i els autoritarismes".
"President Lula, avui no només hem signat acords, hem fet una cosa molt més important i és que en un món que dubta, que es fragmenta i que de vegades sembla retrocedir, nosaltres hem reafirmat la voluntat que les nostres societats avancin conjuntament", ha traslladat.
LULA ENTONA EL 'NO A LA GUERRA'
Per la seva banda, el mandatari iberoamericà ha assegurat que el Brasil i Espanya són "a la mateixa trinxera" i diu compartir el 'No a la guerra' que Sánchez va etzibar contra el conflicte a l'Iran iniciat per Israel i els Estats Units de Donald Trump.
En aquest sentit, ha recordat que ell també va pronunciar el mateix lema l'any 2003 quan l'aleshores president nord-americà, George Bush, li va demanar que el Brasil s'impliqués en la guerra de l'Iraq. "Jo li vaig dir que la nostra guerra era una altra, lluitem per una societat justa on tothom pugui tenir una vida plena", ha manifestat.
Així, referint-se a Sánchez com a "estimat amic", ha dit que tots dos volen un món en el qual es respecti la sobirania i les regles del multilateralisme, i ha assegurat que els dos països són l'exemple que es poden construir solucions per als problemes "sense cedir a les promeses buides de l'extremisme".