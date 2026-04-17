Espanya i el Brasil acorden estrènyer la col·laboració en telecomunicacions i TIC

MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública ha signat aquest divendres un memoràndum d'entesa amb el Ministeri de Comunicacions del Govern del Brasil per estrènyer la col·laboració en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) durant la cimera hispanobrasilera que s'ha celebrat aquest divendres a Barcelona.
Un document que ha rubricat el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, amb el qual Espanya i el Brasil pretenen intensificar la cooperació ja existent i incentivar i fomentar la bilateral a través d'un seguit d'accions per al benefici mutu.
Així, tots dos països cooperaran en àrees com les polítiques públiques i la regulació de les TIC; la inclusió digital del sector de la radiodifusió; la gestió de desastres naturals amb tecnologies digitals; el desplegament de connectivitat mitjançant fibra òptica i satel·litària per a zones remotes i rurals; la planificació i operació de centres de dades; i el desplegament de cables submarins de telecomunicacions per a infraestructures estratègiques.
Així mateix, col·laboraran en noves tecnologies basades en xarxes d'accés de ràdio obertes per a l'evolució de xarxes futures com la 6G; el desenvolupament de xarxes privades tenint en compte la seva integració amb l'internet de les coses; l'alfabetització en TIC; la recerca i la innovació en tecnologies espacials; la ciberseguretat en xarxes de telecomunicacions; la reducció de barreres econòmiques per a la inclusió digital; la gestió de l'espectre de radiofreqüència; i la coordinació en fòrums internacionals i en la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).
Durant l'última edició del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, López es va reunir amb el seu homòleg brasiler, el titular de Comunicacions, Frederico de Siqueira, amb qui va compartir el full de ruta cap a la sobirania digital espanyola.
En aquella reunió, tots dos ministres van abordar a més els esforços d'inversió d'Espanya en 5G 'stand-alone' i satèl·lits d'òrbita baixa, a més dels processos d'implantació d'infraestructures 4G i 5G per part del Brasil, i el seu interès pels satèl·lits, els cables submarins, les renovables i els centres de dades.
COOPERACIÓ EN LA TRANSFORMACIÓ DE L'ESTAT
López també s'ha reunit aquest divendres amb la ministra de Gestió i Innovació de Serveis Públics del Brasil, Esther Dweck, durant la cimera que se celebra a Barcelona.
En la trobada, tots dos ministres s'han compromès a adoptar un pla de treball per cooperar en la transformació de l'Estat i avançar en la millora de la gestió pública.
Aquest pla, que s'ha estat dissenyant des de la signatura del memoràndum d'entesa sobre aquesta matèria rubricat en el G20 del Brasil de juliol del 2024, compta amb una sèrie d'activitats dissenyades per al seu desenvolupament entre abril d'aquest any i juny del 2028.
Com a membres del Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD), tots dos països coincideixen en la importància d'establir una col·laboració per a l'enfortiment de l'administració pública i de les capacitats estatals convençuts de la seva contribució essencial al desenvolupament i a la qualitat dels serveis públics.