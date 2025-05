Espanya es bolca amb la Setmana d'Europa: Més de vint actes arreu del país amb especial èmfasi en l'esport

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

Espanya es bolca amb la Setmana d'Europa en una celebració per commemorar la declaració Schuman del 9 de maig, en el seu 75è aniversari. Més de vint activitats organitzades per les institucions europees tindran lloc arreu del país, amb especial èmfasi en el món de l'esport.

L'esport en serà protagonista a través de la campanya 'L'esport amb Europa', que compta amb la col·laboració del Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell Superior d'Esports, segons ha traslladat l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya en un comunicat.

Entre els principals esdeveniments, el 7 de maig tindrà lloc a les 19.30 a l'Auditori Nacional el concert pel Dia d'Europa, a càrrec del Cor i Orquestra Juvenil Europea de Madrid; i el 8 de maig, un concert a càrrec de la Unitat de Música de la Guàrdia Reial al Senat (19.00).

Dos dies més tard, el 9 de maig se celebrarà a Madrid l'acte "solemne" de la penjada de la bandera de la Unió Europea a la plaça de la Vila a les 12.00. A aquesta mateixa hora, es farà la Cerimònia de lliurament del Premi Europeu Carles V a Yuste, amb la participació de la vicepresidenta de l'executiu comunitari per a Transició Neta i Responsable de Competència, Teresa Ribera.

Paral·lelament, el Ministeri de Treball i Economia Social organitzarà el Dia d'Europa, al saló d'actes de la Biblioteca Municipal Eugenio de la Casa de Fieras del Parque del Retiro (Madrid), d'11.00 a 13.30.

ACTIVITATS ESPORTIVES

Quant a les activitats esportives destaquen la Volta a Espanya femenina a Palència, amb l'assistència de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo; així com la Lliga AXA de Natació Paralímpica a Valladolid, amb la presència de la presidenta del Grup de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, Iratxe García.

També durant el cap de setmana del 9 de maig es jugaran els 21 partits de Primera Divisió i Segona Divisió de la Lliga. La bandera i himne europeus tindran un paper "essencial" en el clàssic del futbol espanyol entre FC Barcelona i Reial Madrid CF que tindrà lloc el diumenge 11 de maig en la jornada 35 de lliga.

En aquest sentit, els capitans dels 42 equips de LaLiga EA Sports (Primera Divisió) i LaLiga HyperMotion (Segona Divisió) portaran un braçalet amb la bandera europea en els 21 partits que es disputaran en la jornada. Durant la retransmissió dels partits, la realització inclourà una bandera de la Unió Europea al costat del marcador.

A més, a tot Espanya hi haurà una il·luminació d'edificis emblemàtics, els quals es vestiran de blau lluminós per commemorar Europa. En el cas de Catalunya, serà una acció conjunta coordinada per les representacions de les institucions de la UE a Barcelona, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Moviment Europeu.