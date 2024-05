Espanya arriba al Dia Internacional de la Salut Laboral amb més accidents laborals que el 2023

Cada dia moren dues persones en un sinistre laboral i es registren prop de 1.700 accidents laborals amb baixa

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

Espanya arriba al Dia Internacional de la Seguretat i Salut Laboral, que se celebra aquest diumenge, amb més accidents laborals que el 2023, tot i que amb una reculada de la mortalitat.

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball, els accidents amb baixa laboral van augmentar un 5,2% fins al febrer respecte del mateix període del 2023, fins a un total de 97.049 sinistres.

D'aquests, 83.637 es van produir al centre de treball (un 4,4% més) i 13.412 van ser accidents 'in itínere' (els que es produeixen en el trajecte de casa a la feina o viceversa), amb un avanç interanual del 10,9%.

En els dos primers mesos de l'any van morir 103 treballadors en accident laboral, 11 menys que en el mateix període del 2023, la qual cosa en termes relatius implica un descens del 9,6%.

La major part dels accidents mortals es produeixen per infarts i vessaments cerebrals, accidents de trànsit, atrapaments i amputacions, caigudes i col·lisions contra objectes en moviment.

D'acord amb les dades provisionals del Ministeri, els accidents mortals en jornada laboral van baixar un 9,4% en els dos primers mesos de l'any, en registrar-se 87 morts, 9 menys que en el mateix mes del 2023, mentre que els sinistres 'in itínere' amb resultat de mort van baixar un 11,1%, fins a un total de 16 morts, respecte dels 18 del mateix període de l'any passat.

Dins dels accidents mortals en jornada laboral, el sector serveis va registrar el nombre més elevat de morts, 44, la qual cosa suposa deu menys que fins el febrer del 2023 (-18,5%).

També va retallar la xifra de sinistres mortals respecte dels dos primers mesos de l'any passat el sector agrari, en el qual van morir 6 treballadors, cinc menys que el 2023 (-45,5%).

En canvi, els accidents mortals van augmentar en la construcció, amb 24 morts (+26,3%) i en la indústria, sector en el qual van perdre la vida 13 treballadors fins el mes de febrer, un més que en el mateix període del 2023 (+8,3%).

AUGMENTEN ELS ACCIDENTS GREUS EN JORNADA LABORAL I 'IN ITÍNERE'

Segons l'estadística de Treball, els accidents greus en jornada laboral van sumar 607 fins al febrer, un 8,4% més, i els sinistres 'in itínere' de caràcter greu van augmentar un 31,5%, fins als 171 accidents.

Els accidents lleus en jornada de treball van pujar un 4,4% en els dos primers mesos de l'any, fins a un total de 82.943, mentre que els sinistres 'in itínere' qualificats com a lleus es van elevar un 10,7%, fins als 13.225.

MOREN 10 AUTÒNOMS FINS AL FEBRER

L'estadística de Treball revela, a més, que dels 103 treballadors que van perdre la vida en un accident laboral fins al febrer, 93 eren assalariats (-7%) i 10 eren treballadors autònoms, quatre menys que el 2023 (-28,6%).

Del total d'autònoms que van perdre la vida en accident laboral, vuit ho van fer en el seu centre de treball, sis menys que un any abans, mentre que dos van morir en un sinistre 'in itínere'.

En total, els treballadors per compte propi van patir fins al febrer 5.160 accidents laborals amb baixa, un 0,1% menys que en el mateix període del 2023, amb un descens de l'1% en els sinistres en jornada laboral i un augment del 16,2% en els accidents 'in itínere'.

Així mateix, segons les dades provisionals del Ministeri, fins al febrer es van notificar 83.406 accidents sense baixa laboral, un 1,2% més que en el mateix període del 2023.

XIFRES "INASSUMIBLES" PER ALS SINDICATS

CCOO i UGT consideren que les dades de sinistralitat laboral a Espanya són "inassumibles" i constaten la necessitat de reformar la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, mesura que s'està negociant actualment en la taula de diàleg social amb el Govern central.

"Les dades mostren que es continua incomplint la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals per part de les empreses", denuncia UGT, que reivindica la necessitat d'"acabar amb la xacra de la sinistralitat laboral de manera urgent".

Els sindicats volen que s'actualitzi la llei de prevenció per adaptar-la a les noves realitats del món laboral, influït per les transicions demogràfica, climàtica i digital, i que s'atengui també la salut mental dels treballadors i els riscos psicosocials.

"El canvi climàtic és un risc important per a la seguretat i salut a la feina. Ha de ser una prioritat urgent per als agents socials i per a la societat en general", al·lega CCOO.

Demanen, a més, un augment de recursos humans i materials per a la Inspecció de Treball, garanties de compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral, i la creació, a nivell estatal, d'una figura similar a la del delegat territorial de prevenció. UGT també reclama que les forces i cossos de seguretat de l'Estat siguin "col·laboradors" de la Inspecció de Treball.

També insten el Govern central a crear un registre de treballadors exposats a factors cancerígens. S'estima que cada any es produeixen a Espanya 14.000 casos de càncer laboral i més de 6.000 morts per aquest motiu. "Aquests casos continuen amagats. Només es van comunicar 94 malalties professionals per càncer el 2023", denuncia el sindicat.

CSIF, per la seva banda, ha fet una sèrie de propostes al Ministeri de Treball davant la necessitat d'abordar un problema, el de la sinistralitat, amb un cost econòmic que xifra en uns 43,8 milions d'euros anuals.

El sindicat que presideix Miguel Borra reclama una reforma laboral que garanteixi una "veritable" protecció per a la salut dels treballadors, ja que cada dia moren dues persones a Espanya i es registren 1.712 accidents amb baixa.

Considera, a més, que s'ha de potenciar la vigilància de la salut tant física com mental i ampliar la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut Laboral per donar entrada a més sindicats.

Per la seva banda, Confederació de Quadres i Professionals (CCP) també posa el focus en els problemes de salut mental en l'entorn laboral del col·lectiu de Tècnics, Comandaments i Managers en l'entorn laboral.

L'Organització Internacional del Treball (OIT) estima que cada any es perden 12.000 milions de dies de feina a causa de la depressió i l'ansietat, la gran càrrega laboral, els comportaments negatius i altres factors que generen angoixa a la feina.

Segons els seus càlculs, 1.000 milions de persones viuen amb un trastorn mental i el 15% dels adults en edat de treballar experimenten trastorns mentals cada any.

Per això, el CCP proposa que la prevenció de riscos psicosocials sigui incorporada en la negociació col·lectiva perquè sigui d'obligat compliment el control dels riscos provocats per l'excés d'exigències psicològiques a la feina.