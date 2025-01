Espanya aposta per la fi de les sancions a Síria si les noves autoritats compleixen les promeses d'integració

Albares veu "passos positius" del nou govern jihadista i insisteix en la importància de garantir la sobirania del país

El Govern central s'ha mostrat favorable a un possible aixecament de les sancions internacionals contra Síria, incloses les imposades per la Unió Europea, si les noves autoritats del país, liderat ara pel grup jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que han fet "passos positius" fins ara, compleixen les seves promeses per garantir un país "estable, pacífic i inclusiu" després de la caiguda al desembre de la dinastia Al-Assad, que ha governat amb duresa durant els últims 50 anys.

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha explicat aquest passat dissabte des de Turquia que "la posició espanyola és que cal tenir un diàleg i contactes amb les noves autoritats sirianes", en línia amb els iniciats per altres països europeus com França, Itàlia o Alemanya, per aquest motiu Albares es disposa a visitar Síria i el Líban els dies 15 i 16 de gener.

Durant la seva visita a Damasc, Albares traslladarà a les noves autoritats la seva "visió" del que "ha de ser la Síria del futur: una Síria pacífica, una Síria inclusiva, una Síria amb respecte a la seva sobirania i a la seva integritat territorial" i "si això es compleix, les sancions ja no tindran cap sentit".

El ministre, en unes declaracions a l'agència oficial de notícies turca, Anadolu, ha percebut "passos positius" d'HTS referent a això. "Estem veient unes autoritats que no estan exercint violència i que per fi han posat punt final a una dictadura sagnant i han obert les presons. Tot això són signes als quals Espanya dona la benvinguda", ha indicat.

"El missatge que volem transmetre és que volem garantir la integritat i la sobirania de Síria i portar ajuda humanitària a una població que ha patit molt en aquests últims anys", ha afegit el ministre.

ESPANYA DEFENSARÀ LA INTEGRITAT TERRITORIAL DE SÍRIA

Albares ha incidit en la importància crucial de la qüestió de la integritat territorial el país en un moment que hi estan havent enfrontaments entre milícies sirianes proturques contra milícies kurdes-àrabs al nord del país i, sobretot, en un nou escenari en el qual Israel ha passat a ocupar zones prèviament desmilitaritzades dins de la frontera siriana. "Per a Espanya la integritat i la sobirania de Síria són elements fonamentals que defensarem sempre", ha assegurat el ministre.

Albares ha volgut destacar que Espanya "tindrà una cooperació extraordinària amb Turquia" sobre la situació a Síria, i descrit a Ankara com "un soci estratègic de primera classe d'Espanya". "La veu de Turquia i el paper de Turquia al Pròxim Orient i Síria", ha assegurat, "no només és molt important, sinó també molt benvolgut per Espanya".

Finalment, Albares ha dedicat paraules d'elogi al seu homòleg turc, Hakan Fidan. "Em beneficio dels seus punts de vista perquè coneix perfectament la situació a la regió. Això és molt especial i important per a mi perquè, per aconseguir una Síria estable, pacífica i inclusiva, Espanya i la UE necessiten unir forces amb Turquia", ha conclòs.