Espadas nega que l'acord del PSC i ERC creï un "concert" i retreu a Moreno l'"error" d'usar Catalunya per "confrontar"

SEVILLA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE-A, Juan Espadas, ha negat que l'acord entre el PSC i ERC per a la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat suposi la creació d'un "contingent" per a Catalunya com el que existeix per al País Basc i Navarra, i ha acusat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, de cometre un "error" fent servir Catalunya per "confrontar territoris" i amb el Govern de Pedro Sánchez.

Així s'ha pronunciat el secretari general del PSOE-A en una entrevista concedida a Europa Press en la qual ha assenyalat que encara no ha rebut resposta per part del president de la Junta a la carta que li va remetre a finals d'agost demanant-li una reunió per abordar la qüestió de la reforma pendent del model de finançament autonòmic.

El líder del PSOE-A ha manifestat que "els andalusos han de saber que el model de finançament que té Andalusia des de fa molts anys és injust amb les necessitats per finançar serveis públics en matèria de sanitat, educació, serveis socials o dependència respecte a altres comunitats autònomes", s'ha quedat "antiquat" i cal substituir-lo "per un altre".

Ha afegit que Juanma Moreno "sembla haver oblidat" que, quan governava Mariano Rajoy a Espanya, el model de finançament actualment vigent "va generar sacrificis importants als andalusos" i "es va posar en qüestió la capacitat de la Junta d'Andalusia", llavors governada pel PSOE-A, "perquè no arribaven prou recursos econòmics per a la sanitat, l'educació o la dependència".

Davant d'això, ha defensat que, en els anys que fa que Pedro Sánchez és president del Govern espanyol, l'Executiu central, "conscient que el model de finançament infrafinançava comunitats com la nostra" --l'andalusa--, "ha plantejat un transvasament de recursos infinitament més gran del que va plantejar Rajoy", per la qual cosa "Andalusia no ha estat infrafinançada", sinó que "ha rebut molts més recursos".

A més, el líder del PSOE-A ha ressaltat que, "sobretot en els últims dos anys, la recaptació i el creixement econòmic a Espanya, afavorit per les polítiques del Govern socialista, han permès més ingressos a totes les comunitats, també a Andalusia".

Malgrat això, Espadas s'ha reafirmat en la seva opinió que cal "canviar el model de finançament, perquè és una assignatura pendent que cal corregir; perquè, si d'aquí a uns anys tenim una situació de recessió econòmica, o un govern de la dreta" com el de Rajoy, "també ens podríem veure en la tessitura de no tenir recursos, i que no hi hagués un model que blindés el finançament de la sanitat, l'educació o la dependència, com ja ens va passar" amb aquell executiu del PP, segons ha afegit.

"Per això volem acordar i pactar ara" un nou model de finançament, ha emfatitzat Juan Espadas, que sobre aquest assumpte ha reivindicat l'acord que PSOE-A i PP-A van assolir el 2018 al Parlament andalús definint "quin model de finançament necessitava Andalusia", garantint "la solidaritat interterritorial i el finançament dels serveis públics".

En aquest sentit, Espadas ha denunciat que el PP-A del Govern andalús "incompleix aquest acord, perquè deixa d'ingressar en els tributs propis" de la Junta "una sèrie de recursos que decideix regalar a les rendes més altes d'Andalusia", fet que significa "minvar recursos a la sanitat, l'educació o la dependència".

REBUTJA "CONFRONTAR TERRITORIS"

A més, ha denunciat que, "en comptes d'asseure's amb el Govern d'Espanya a buscar una solució i acordar amb altres comunitats autònomes quin seria un model de finançament equilibrat per a tots", l'Executiu de Moreno "senzillament es dedica exclusivament al combat i a la guerra amb el Govern d'Espanya utilitzant, desgraciadament un cop més, Catalunya com a instrument de confrontació".

"Jo crec que és un error confrontar territoris", ha dit Juan Espadas, que ha defensat que l'acord entre el PSC i ERC té l'objectiu d'"acordar un model de finançament singular per a Catalunya que ha de ser perfectament compatible amb les singularitats de la resta de territoris, per exemple amb les d'Andalusia, per aconseguir un model de finançament comú que garanteixi l'equitat i el blindatge dels serveis públics".

Per a això "és pel que cal treballar", ha afirmat abans d'advertir, a més, que Moreno "va defensar, com el PP, el finançament singular de Catalunya el 2012", malgrat que "ara prefereix confrontar" per aquesta qüestió.

"El que plantegem els socialistes a Andalusia és que el finançament singular que planteja Catalunya en el seu Estatut d'autonomia, com en el nostre, és perfectament compatible i es pot gestionar, sempre que l'Estat garanteixi la solidaritat interterritorial i l'equitat entre comunitats autònomes", ha explicat Espadas, que ha denunciat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no vol que les comunitats que governa" el PP "arribin a cap acord amb Pedro Sánchez i amb el Govern central", i vol "utilitzar això per confrontar i tombar" l'Executiu espanyol.

El líder del PSOE-A ha considerat que "això al final perjudicarà els interessos dels andalusos", i ha criticat que Moreno "ara mateix està defensant els interessos del PP i de Feijóo, i està triant la confrontació i el combat, quan el que ha de fer és asseure's amb el Govern d'Espanya, amb Pedro Sánchez, i definir com defensar els interessos d'Andalusia amb recursos i amb finançament just".

"Això és perfectament compatible amb arribar a un acord amb la resta de comunitats, i per descomptat també amb Catalunya", ha asseverat Espadas, que també ha respost a la idea que va traslladar aquesta setmana el president de la Junta en una entrevista a Onda Cero, en la qual Juanma Moreno va suggerir a Pedro Sánchez que "faci una reforma a la Constitució, ens porti a un referèndum al conjunt dels espanyols i votem i decidim si volem aquest model de concert afavorit pel separatisme català".

NEGA LA CREACIÓ D'UN "CONCERT INDEPENDENTISTA"

El líder del PSOE-A ha replicat que l'acord entre el PSC i ERC "ni és cap concert i menys un concert independentista". "Això és rigorosament fals", ha sentenciat Espadas, que ha sostingut que Moreno "utilitza aquesta terminologia perquè no vol parlar del finançament singular, que és el que posa a l'acord" per a la investidura d'Illa i "justament" el que els 'populars' "sí que veien bé i proposaven a Catalunya el 2012".

En aquesta línia, Espadas ha instat Moreno a aclarir "per què al finançament singular que ara s'ha escrit en aquest acord" entre el PSC i ERC, "que és el mateix que plantejava el PP el 2012, ara el denomina fins i tot concert independentista, i no està ni tan sols disposat a analitzar en quina mesura és compatible amb el finançament d'Andalusia".

El líder del PSOE-A ha recomanat al president andalús que "se centri una mica, deixi els titulars, i decideixi si vol defensar els interessos d'Andalusia", i per això "que s'assegui a negociar", perquè així "probablement s'adonarà que el plantejament que està fent el PSOE i el Govern d'Espanya millora el finançament d'Andalusia, i probablement assoleixi l'objectiu que busquem tots, que és blindar els serveis públics".

De la mateixa manera, i davant les crítiques de 'barons' socialistes com els líders del PSOE a Castella-la Manxa i Aragó, Emiliano García-Page i Javier Lambán, respectivament, a aquest acord entre el PSC i ERC, Espadas ha defensat que "els socialistes el que volem, i així ho vam traslladar dissabte" passat en el Comitè Federal del PSOE, "és que el nou model de finançament que finalment s'acordi garanteixi la igualtat i la solidaritat entre territoris, i no privilegis" dels uns davant els altres, ha resolt.