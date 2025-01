Juan Espadas anuncia que renuncia a concórrer a les primàries del PSOE-A

SEVILLA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciat aquest dimarts que "no concorrerà" al procés de primàries que encara el PSOE d'Andalusia per renovar el seu lideratge, i farà "un pas al costat" per "donar suport a un altre lideratge que renovi aquest projecte i el pugui convertir en guanyador el 2026", any en el qual estan previstes les pròximes eleccions andaluses.

Així ho ha comunicat el líder socialista en una roda de premsa a la seu del PSOE-A a Sevilla coincidint amb l'inici del període de presentació de precandidatures a la Secretaria General del PSOE-A, obert entre aquest dimarts, 7 de gener, i divendres vinent dia 10 a les 14.00 hores, i això en el marc del procés congressual que afronta la federació andalusa, que culminarà amb el XV Congrés regional dels dies 22 i 23 de febrer a Armilla (Granada).

Juan Espadas ha anunciat que ha pres aquesta decisió després d'un "llarg procés de reflexió, i per donar suport a una candidatura que "reforci encara més un projecte col·lectiu" com el del PSOE andalús.