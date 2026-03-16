Espadaler visita la Fundació Taller de Músics i destaca la seva tasca en la reinserció

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dilluns la seu de la Fundació Taller de Músics al barri del Raval de Barcelona i ha destacat el valor del projecte Taller Obert, una iniciativa que afavoreix la reinserció de persones que han sortit recentment de presó mitjançant la música i que la fundació impulsa en col·laboració amb el departament, ha informat la Conselleria en un comunicat.
Es tracta d'un projecte que ofereix un programa setmanal gratuït de formació musical per a adults en risc d'exclusió que estiguin en procés d'emancipació d'una entitat, centre penitenciari o serveis d'assistència social per afavorir-ne la integració.
Durant la visita Espadaler ha visitat les diferents instal·lacions de la fundació, on es duen a terme programes de formació musical, assajos, creació i producció artística i on s'ha reunit amb l'equip directiu per conèixer els projectes actuals i les línies estratègiques de futur.