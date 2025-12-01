Espadaler visita el centre de Projecte Home Catalunya a Montgat (Barcelona)

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dilluns al matí el centre de Projecte Home Catalunya, situat a Montgat (Barcelona), on ha visitat les instal·lacions i ha conegut un grup terapèutic d'usuaris i les seves famílies, informa la Conselleria en un comunicat.
Després, el conseller ha visitat el Centre de Dia, on es fan programes de tractament ambulatori diürn per a persones adultes amb addiccions greus que es troben en risc d'exclusió social o pateixen trastorns mentals.
Posteriorment s'ha reunit amb directius i professionals del centre, entre ells la directora de Projecte Home Catalunya, Neus Canals, i la presidenta del Patronat, Conxita Solé; també hi han assistit l'alcalde de la localitat, Andreu Absil; la secretària de Mesures Penals i Reinserció, Elena Pérez, i el director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa.