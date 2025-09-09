Espadaler visita la Casa Família Simeó i Anna de la Comunitat de Sant'Egidio a Barcelona

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dimarts la Casa Família Simeó i Anna que la Comunitat de Sant'Egidio té a Barcelona, un espai al barri gòtic que s'emmarca en la tasca que aquesta comunitat fa en atenció a la tercera edat, ha informat el departament en un comunicat.
Es tracta de la primera Casa Família que la comunitat va obrir a Espanya en un espai cedit per la Fundació La Caixa i gràcies a donatius d'entitats i particulars que van permetre engegar aquest projecte, que a l'octubre fa 5 anys.
Es tracta d'un model d'habitatge i integració que permet que persones grans visquin en un ambient proper i acollidor, plenament intregats a la vida del barri, i que actualment acull 5 ancians.