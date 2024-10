Espadaler veu un "coll d'ampolla" en el sistema judicial català i defensa impulsar mesures

Creu que l'amnistia "es podria aplicar amb més celeritat"

El conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha convingut que el sistema judicial català pateix un "coll d'ampolla", davant del que ha defensat impulsar un conjunt de mesures que, segons ha dit, són totes necessàries però cap és suficient per si mateixa.

En una entrevista en el 3/24 d'aquest divendres recollida per Europa Press, ha explicat que "són un munt de qüestions", entre les quals ha destacat augmentar el nombre de jutges, un tema pel que ha dit que veu bona voluntat al Ministeri de Justícia.

Ha sostingut que la plantilla és "exactament igual que fa molts anys" i ha assenyalat les conseqüències que ha dit que implica en matèria de multirreincidencia, que ha qualificat com un greu problema, especialment a l'àrea de Barcelona.

"Tenim molt identificades quines són les necessitats, les tenim molt acordades amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i estem a l'espera que el Govern central faci aquest decreto-llei en el qual s'assignin més jutges", ha explicat.

AMNISTIA I CATALÀ

Preguntat per la llei d'amnistia, ha opinat que "es podria aplicar amb més celeritat" i ha assenyalat --textualment-- algunes resistències, si bé ha expressat respecte cap a les decisions judicials.

Sobre l'ús del català, Espadaler ha dit que es va quedar "esglaiat" pel poc ús de la llengua en el sistema judicial i, davant d'aquesta situació, ha sostingut que la Intel·ligència Artificial (IA) pot ajudar en la traducció de sentències.

"Però això és una part del problema. És necessari que et puguis dirigir en català. És necessari que et responguin en català. Aquí hi ha un repte seriós, profund", ha afegit, després d'afirmar que moltes vegades la ciutadania no s'atreveix a demanar que el procés judicial sigui en català per por de que això el perjudiqui.