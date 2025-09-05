Espadaler veu "absolutament fora de lloc" l'absència del PP en l'obertura de l'any judicial

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha considerat "absolutament fora de lloc" l'absència dels dirigents del PP, i del seu president, Alberto Núñez Feijóo, en l'obertura de l'any judicial en protesta per la presència del fiscal general de l'estat, Álvaro García Ortiz.
En una entrevista de la Cadena Ser recollida per Europa Press, ha sostingut que les formes són una cosa important a preservar, i que la "plantada" també es fa a la Corona i al rei Felip VI, i al conjunt del món judicial.
"És una actitud no acceptable en un àmbit democràtic. Sí al desencontre, a les protestes i a expressar-se, faltaria més, però les institucions ens pertanyen a tots i no podem fer un ús partidista de les institucions", ha dit.
Sobre si el fiscal general hauria de dimitir, s'ha limitat a afirmar que és decisió seva, i que té la confiança del Govern central, per la qual cosa el fet que presentés la memòria de la Fiscalia davant el Rei és "un signe d'institucionalitat i normalitat institucional que trenca el PP" amb la seva absència.
JUTGES EN POLÍTICA
Preguntat per si hi ha jutges que estan fent política, ha dit textualment que hi ha alguns jutges que estan entrant en terrenys delicats en l'àmbit de la política, però ho ha considerat "residual".
Sobre la llei d'amnistia, ha considerat que queda un "tros important", que és que s'apliqui conforme a la voluntat del legislador.