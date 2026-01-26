Espadaler valora positivament la creació de 91 places judicials a Catalunya el 2026

CONSELLERIA DE JUSTICIA - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha valorat "molt positivament" la decisió del Govern central de crear 500 places judicials aquest any, 91 a Catalunya, segons ha anunciat en una roda de premsa aquest dilluns a la seu del departament a Barcelona.
D'aquesta manera, Catalunya passarà de les 870 unitats judicials que té actualment a 961 el 2026, la qual cosa suposa un creixement d'un 10,5%, unes places que serviran per reforçar els tribunals d'instància i altres òrgans judicials, com les audiències provincials o el Tribunal Superior de Justícia, segons ha informat la Delegació del Govern central a Catalunya en un comunicat.
Espadaler ha valorat positivament la magnitud d'aquest creixement, detallat en un reial decret, i ha recordat que els últims 10 anys s'han creat a Catalunya un total de 65 places, i que només aquest any se'n crearan 91, que són 24 més de les 67 de l'acord "de mínims" de la comissió bilateral Estat-Generalitat celebrada a finals del 2024.