Espadaler valora que el papa Francesc va viatjar "als llocs de dolor"

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, ha valorat aquest dilluns que les destinacions del papa Francesc en viatjar "han estat als llocs de dolor".

En declaracions a Europa Press després d'assistir a la missa de Pasqua a la Catedral de Barcelona, també ha dit que va ser "profundament evangèlic, profundament proper, profundament humà".

"Els viatges que ha fet no han estat als llocs clàssics de referència, han estat als llocs de dolor. Ha estat en Lampedusa: el primer viatge", ha afegit.

També ha destacat el seu "contacte permanent" amb Palestina, amb una petita parròquia que hi havia, als quals trucava constantment.

A més "ha estat una veu escoltada per molta gent que no és creient, però que l'han tingut com a un referent" d'humanisme, de pau i, sobretot, de dignitat entre totes les persones.