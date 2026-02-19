Espadaler valora "molt positivament" la llei d'eficiència a Barcelona

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha fet una valoració "molt positiva" de l'acord per desplegar progressivament la Llei Orgànica 1/2025 d'Eficiència Judicial a Barcelona, partit judicial que concentra el 35% de l'activitat judicial de Catalunya.
Ho ha manifestat aquest dijous en la comissió de Justícia al Parlament, en la qual ha explicat que la tercera fase del desplegament suposava un "gran repte", ja que els 14 partits judicials en els quals la llei va entrar en vigor el 31 de desembre del 2025 engloben el 71,8% de l'activitat judicial de la comunitat autònoma.
Per aquest motiu, es va acordar en la conferència sectorial una implementació progressiva, especialment en el partit judicial de Barcelona, amb data límit el 31 de març del 2026, una mesura que va ser proposada per la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, la magistrada Cristina Ferrando.
En el cas de Barcelona el nou model ja s'ha implementat en les seccions de mercantil, família, infància i adolescència, a més de la contenciós-administrativa i, en aquests moments, es treballa en l'àmbit civil i social.
Pel que fa a l'ordre penal, estan en funcionament les diferents àrees d'instrucció, penal i vigilància penitenciària, menors, violència sobre la dona, i la secció de violència sobre la infància i adolescència, aquesta última de nova creació per la llei d'eficiència judicial.
Espadaler ha defensat que aquesta llei suposa una transformació ambiciosa i profunda del sistema judicial, que respon a la necessitat de modernitzar i fer més eficient el servei públic de justícia i, si bé ha reconegut que "hi ha un dèficit preocupant" en l'ús del català, ha assegurat que s'estan fent esforços per evitar la rotació excessiva del personal.