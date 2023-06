Espadaler (Units) es proposa "guanyar arrelament" a Lleida mitjançant el govern amb el PSC

LLEIDA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha explicat que el seu principal objectiu és que el partit pugui "guanyar arrelament" a Lleida mitjançant el seu govern amb l'alcadable del PSC i guanyador de les eleccions municipals, Fèlix Larrosa.

Ho ha dit aquest dissabte en unes declaracions als mitjans durant la seva visita al XLII Aplec del Caragol de Lleida, en les quals ha felicitat personalment Larrosa per la victòria, segons un comunicat del partit.

Ha assegurat que per millorar aquest arrelament, la participació del partit a la Paeria se centrarà a "governar bé, ser sensibles, saber escoltar i traduir en fets els anhels dels ciutadans i ciutadanes".

Espadaler ha assegurat que Units per Avançar assumeix amb "il·lusió i responsabilitat" el govern de la ciutat a través de la candidata del partit i número sis de la llista de Larrosa, Anna Miranda.

Per al secretari general d'Units per Avançar, el govern de Lleida és un "objectiu important" per poder desenvolupar el seu projecte per tota Catalunya.