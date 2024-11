Espadaler (Units): "El nostre destí no és integrar-nos en el PSC"

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat i elegit novament secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha assegurat aquest dilluns que no han abordat mai amb el PSC la possibilitat de fusionar-se: "El nostre destí no és integrar-nos en el PSC".

"No anem per aquí. I, honestament, crec que el PSC tampoc. No n'hem parlat mai. Precisament perquè venim de tradicions polítiques diferents, som diferents i tenim ànimes diferents som capaços de col·laborar", ha explicat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Després de celebrar aquest cap de setmana la seva III Convenció, ha defensat el pacte "honest i transparent" amb els socialistes per concórrer a les eleccions al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona, i creu que el secret del bon funcionament és que es reconeixen diferents.

PRESSUPOSTOS

Sobre el projecte de pressupostos, el també conseller veu "altament improbable" que estiguin aprovats l'1 de gener del 2025.

Segons Espadaler, l'aprovació dels comptes requereix un tràmit parlamentari "que és laboriós, que ha de ser garantista i que ha de permetre aportacions i esmenes".