Espadaler (Units) defensa el finançament "en el centre del debat" per investir Illa

UNITS PER AVANÇAR

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha dit aquest dissabte que "situar el finançament en el centre del debat per a la investidura de Salvador Illa" és excel·lent per a tots els catalans.

Davant el Consell Nacional d'Units a Barcelona, ha defensat que "un finançament just per a Catalunya interessa objectivament" a tot català, al marge d'ideologies, perquè suposa millorar els serveis públics.

El líder del partit que comparteix grup amb el PSC al Parlament ha reivindicat un "salt qualitatiu" en el finançament i ha considerat secundari definir-la com a justa o singular.

LA RENOVACIÓ DEL GGPJ

El Consell Nacional ha aplaudit l'acord PSOE-PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "després de 5 anys de retard".

Units ha desitjat que aquesta renovació "contribueixi a la millora de la independència judicial" i reforci la separació de poders.