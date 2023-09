Espadaler (Units) creu que el debat de política general ha mostrat la "falta de rumb" del Govern

UNITS PER AVANÇAR

Diu que Sánchez ha de reunir suports tant per a la seva investidura com per a la legislatura



BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha considerat que el debat de política general (DPG) que ha tingut lloc aquesta setmana al Parlament ha mostrat la "falta de rumb" del Govern.

En el Consell Nacional d'Units aquest dissabte, ha afegit que el debat ha evidenciat la "incapacitat per teixir aliances" del Govern, el qual ha definit com el més feble de la història en democràcia, informa el partit en un comunicat.

Ha assegurat que ha vist més determinació en els primers 100 dies del govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que en els últims 365 dies del de Pere Aragonès, a qui acusa d'"haver perdut tots els suports pel camí".

Després de la investidura fallida del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacat que ara el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, haurà de reunir els suports suficients no només per a la investidura, sinó també per al "desenvolupament de la nova legislatura".

Ha demanat prudència i rigor en el debat sobre l'amnistia, que segons el comunicat, per Units "només tindria sentit com a instrument per a la reconciliació".