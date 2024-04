Espadaler (Units): "Com més força tingui Salvador Illa, menys pactes s'hauran de fer"

Assegura que les enquestes "avalen" l'oposició del PSC-Units



BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'Units per Avançar i número 3 de la llista del PSC-Units per al 12M, Ramon Espadaler, ha expressat la voluntat de fer una campanya electoral orientada a tenir més força al Parlament i ha dit: "Com més força tingui Salvador Illa, menys pactes s'hauran de fer".

Així s'ha expressat aquest dimarts en unes declaracions a Europa Press a l'estand d'Units per Avançar amb motiu de la diada de Sant Jordi de la rambla de Catalunya de Barcelona, en què ha assenyalat que "com més aval de la ciutadania" tingui la candidatura liderada per Illa, més es podrà executar el seu programa que, segons ell, està sustentat sobre les preocupacions de la gent.

"La nostra campanya serà molt similar a la legislatura que hem tancat, que és propositiva, que és constructiva i més instal·lada en la proposta que en la protesta", ha assegurat.

ENQUESTES ELECTORALS

Preguntat per l'enquesta del GESOP d''El Periódico' publicada aquest dimarts, que mostra una victòria del PSC el 12M amb el 26,4% dels vots i 38-40 escons si les eleccions es fessin ara, Espadaler ha afirmat que les enquestes "avalen un exercici d'oposició responsable" del PSC-Units.

Així, ha indicat que l'"actitud responsable" de donar suport als pressupostos de la Generalitat o a decrets sobre sequera ja tenen, a parer seu, un primer aval en les enquestes.

"La nostra responsabilitat en campanya és anar més enllà del que pronostiquen aquestes enquestes", ha afegit.