Espadaler subratlla el diàleg entre advocats, jutges i fiscals per impulsar la Llei d'Eficiència

CONSELLERIA DE JUSTICIA - Arxiu
LLEIDA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha posat en valor el diàleg entre advocacia, procuradors, judicatura, fiscalia i el Ministeri de Justícia com un factor que ha ajudat a impulsar la Llei 1/2025 d'Eficiència Judicial, que permet a la ciutadania un servei de justícia més "àgil, amb més recursos i més propera".
Així ho ha manifestat en la clausura de l'acte institucional de celebració de Sant Raimon de Penyafort en el Col·legi d'Advocacia de Lleida, on ha afegit: "Ara ja sabem que viure un canvi de paradigma com el que estem vivint amb la implantació de la llei d'eficiència suposa, de vegades, maldecaps i la necessitat d'aplicar ajustaments on hi ha desajustaments", informa el Govern en un comunicat.
Espadaler també ha destacat l'acord per a la millora de les condicions del torn d'ofici, que assegura una inversió de 5,7 milions d'euros anuals durant 4 anys i restitueix el 31% del poder adquisitiu perdut en aquesta partida, i ha valorat que tot i que no s'havien actualitzat els mòduls, no s'ha deixat de prestar aquest servei a la ciutadania "més vulnerable".