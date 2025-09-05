Espadaler, en la seva visita al Museu de l'Exili: La memòria democràtica és "cada vegada més imprescindible"

GIRONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitat aquest divendres el Museu Memorial de l'Exili (MUME), a la Jonquera (Girona), on ha dit que la memòria democràtica és "cada vegada més imprescindible", ha informat el departament en un comunicat.
"El MUME és una iniciativa arrelada, que té molt de present i molt de futur en la pedagogia de la memòria democràtica", ha assegurat Espadaler, que ha agraït a l'Ajuntament de la Jonquera i al museu la feina duta a terme quant a l'educació i la memòria democràtica.
Es tracta d'un espai de memòria col·lectiu sobre la història, que convida a una reflexió crítica sobre els exilis provocats per la Guerra Civil i, entre altres activitats, el 26 i 28 de setembre està previst que aculli el Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2025 sobre la crisi de la democràcia liberal.
El museu està gestionat per un consorci format per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de la Jonquera, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Univeritat de Girona, i forma part des del 2010 de la Xarxa d'Espais de Memòria de Catalunya.
Espadaler també ha visitat el consistori, on ha signat el Llibre d'Honor i s'ha reunit amb l'alcaldessa, Míriam Lanero; la directora de Serveis Territorials del departament, Núria Gómez i altres autoritats.