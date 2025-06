Espadaler: "El retorn de Puigdemont a Catalunya contribuiria a situar les coses, a normalitzar-les"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmat que "el retorn de Puigdemont a Catalunya contribuiria a situar les coses, a normalitzar-les".

El també dirigent d'Units per Avançar creu que complir la llei d'amnistia és el pas que queda: "Les lleis són per complir-les", diu en una entrevista a 'Elnacional.cat' recollida per Europa Press aquest diumenge.

"Del que sabem de l'esborrany de la sentència del TC és que tot apunta que la constitucionalitat quedarà avalada. Per tant, tindrem una llei democràtica", ha afegit.

Per això, s'ha preguntat: "Què falta? Donar-li compliment. I aquesta és la posició que defensem com a Govern. Respectem, evidentment, les sentències".

DGAIA

Quant a la polèmica que ha portat a refundar la DGAIA, ha opinat sobre si és un jutge qui ha de controlar la situació quan un menor ha de separar-se de la família, en comptes de l'administració.

"Ara, perquè la llei ho contempla així, i no només la legislació catalana sinó en l'àmbit espanyol, això es pot fer des de la perspectiva de l'administració", ha constatat.

Espadaler ha dit que el Cejfe de la Conselleria està treballant amb estudis de dret comparat (a petició de la Conselleria de Drets Socials) per afrontar la refundació de la DGAIA.

"Estem mirant fins i tot altres legislacions per aportar coneixement per poder anar prenent les decisions que ens tocarà prendre", ha dit.

Ha assegurat que "el conjunt del Govern aposta per aportar certa llum i informacions que permetin contrastar per millorar les coses".

Sobre la sentència que ordena retornar a Aragó les pintures de Sixena exposades al MNAC, considera "paradoxal que el fet de donar compliment a la sentència acabi derivant que s'ha malmès un patrimoni".