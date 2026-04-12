Espadaler, sobre la repressió franquista: "Ni la democràcia ens va ser donada ni és perenne"

TARRAGONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha participat aquest diumenge en l'acte anual d'homenatge organitzat per l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, i s'ha dirigit a les generacions més joves: "Ni la democràcia ens va ser donada ni és perenne".
L'acte s'ha celebrat al cementiri municipal, on reposen, en tres fosses comunes, les restes de prop de 800 persones executades durant la dictadura, informa el departament en un comunicat.
L'acte va comptar amb la presència de representants institucionals i municipals, familiars de les víctimes i entitats memorialistes, que van coincidir en la necessitat de mantenir viu el record de totes les persones que van sofrir la repressió franquista.
En aquest context, el conseller ha reafirmat el compromís del Govern amb les polítiques de memòria democràtica, amb la reparació de les víctimes del franquisme i amb el 'mai més': "Actes com aquest són un exercici de debò, justícia i restauració", ha dit durant la seva intervenció.
Espadaler ha posat en valor totes les institucions que han assistit a l'acte: "Totes les institucions, sense excepció, estem alineades al servei de la Memòria Democràtica i ha agraït a l'associació la seva constància en favor de la reparació de les víctimes i dels seus familiars.