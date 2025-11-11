Espadaler reivindica el vincle entre la Direcció General d'Afers Religiosos i el món local

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicat el vincle entre la Direcció General d'Afers Religiosos (DGAR) i el món local, on ha assegurat que "és on s'obren els llocs de culte i es concreta l'espai per al diàleg".
Ho ha dit aquest dimarts en l'acte de commemoració del 25 aniversari de la DGAR, celebrat a la Casa del Mar de Barcelona i que ha comptat amb la participació del director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, i ha reunit a les persones que l'han dirigit al llarg d'aquest quart de segle, entre altres.
Espadaler ha destacat que la història de la Direcció General és "ha permès fer alguna cosa substantiu en els temps que corren que és dialogar, poder parlar des de mirades absolutament diferents", i ha instat a treballar braç a braç amb el món local, les entitats religioses i els Departaments de la Generalitat, en les seves paraules.
El titular de Justícia també ha expressat la seva preocupació per garantir el dret a la llibertat de culte, fent referència a alguns episodis de l'actualitat recent.
Per la seva banda, Ramon Bassas ha subratllat "la consolidació de les relacions institucionals entre la Generalitat i les confessions, la normalització del fet religiós en l'espai públic i l'evolució de la religiositat i els centres de culte a Catalunya", com a eixos clau que han marcat la trajectòria de l'organisme.