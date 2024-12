Espadaler reivindica la memòria democràtica per preservar la democràcia i la llibertat

L'articulat de l'avantprojecte ordena la retirada dels símbols franquistes en un termini màxim de 2 anys

BARCELONA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicat aquest dilluns la memòria democràtica per preservar la democràcia i la llibertat.

Així ho ha dit durant la presentació de l'avantprojecte de llei de memòria democràtica davant les associacions i entitats memorialistes del territori, i es preveu que el Consell Executiu aprovi el text dimarts.

"La llibertat és quelcom valuós, només la pot apreciar qui no l'ha tingut. No es pot donar per assegurada ni com res permanent. La llibertat inclou respecte, tolerància i capacitat d'arribar a acords, i la llei es fa des d'aquesta voluntat", ha sostingut Espadaler.

A més a més, ha argumentat que la llei es fa per "conservar la memòria democràtica i poder-la transmetre a les pròximes generacions".

UNA DE LES "MÀXIMES PRIORITATS"

Ha recordat que aprovar l'avantprojecte ha estat una de les "màximes prioritats" de l'actual Govern, que ha treballat per accelerar-ne el procés i iniciar el tràmit parlamentari.

El conseller ha explicat que el text no ha patit cap canvi respecte a l'any passat: "Qualsevol retoc o modificació ens hauria obligat a dilatar encara més el tràmit".

També ha destacat com un dels elements "essencials" de l'articulat l'ordenança de retirar els símbols franquistes de l'espai públic en un termini màxim de 2 anys, a més de distincions, nomenaments, títols i honors institucionals a persones que van donar suport al franquisme.

L'avantprojecte també integra la perspectiva de gènere; la vehiculació d'efectuar d'ofici tota mena d'investigacions sobre la Guerra Civil i la dictadura, "un aspecte que fins ara no tenia cobertura legal"; l'autorització a la Generalitat a poder exercir d'acusació popular o la creació d'un règim sancionador contra l'exaltació del franquisme, entre d'altres