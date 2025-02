Espadaler reivindica l'ús del català en la justícia: "No és un capritx, sinó un dret"

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha recordat a la 73a promoció de nous jutges destinats a Catalunya els principals reptes de l'administració de justícia: el desplegament de la Llei Orgànica 1/2025 d'eficiència judicial, la necessitat d'augmentar el nombre de jutges i l'ús del català, segons ha informat la Conselleria en un comunicat.

Així ho ha manifestat aquest dijous en l'acte de benvinguda als nous jutges que ha tingut lloc a la Conselleria de Justícia, en què Espadaler ha manifestat que "l'ús del català en l'administració de justícia no és un capritx, sinó un dret dels ciutadans" i ha demanat als nous jutges que respectin aquest dret i que garanteixin els recursos per fer-ho possible.

Sobre l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2025, Espadaler els ha dit que seran "la primera promoció que formaran part d'aquest nou model organitzatiu" i que es tracta del repte més gran al qual s'enfronta la justícia.

El conseller també ha reconegut que caldrien 100 jutges més a Catalunya per poder complir amb els mòduls de treball previstos: "Estem infradotats de jutges i això comporta conseqüències de dilació en els processos judicials".

No obstant això, ha assegurat que s'està abordant de manera compartida amb el Ministeri de Justícia, que s'ha començat per un pla de xoc contra la multireincidència a Barcelona i que la Conselleria treballa perquè Catalunya estigui en la mitjana de jutges per cada 100.000 habitants, "que es traduirà en la incorporació de 50 jutges més a l'administració de justícia de Catalunya".