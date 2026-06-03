Espadaler reivindica l'especialització per millorar la protecció de les víctimes de violència masclista

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicat aquest dimecres l'especialització judicial com una de les eines per millorar la protecció de les víctimes de violència masclista, ha informat el departament en un comunicat.
Ho ha dit en la clausura de la jornada 'Justícia, feminisme i tutela efectiva dels drets de les dones' celebrada al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), en la qual ha defensat que la qualitat de la resposta institucional davant les violències masclistes depèn cada vegada més de la capacitat del sistema de justícia per oferir una atenció especialitzada.
Ha destacat que la principal aportació de la Llei Orgànica 1/2025 d'Eficiència Judicial en aquest àmbit és l'ampliació de l'especialització, ja que la reforma amplia les competències dels jutjats de violència sobre la dona perquè també assumeixin la instrucció de determinades violències sexuals contra les dones.
Això comporta que procediments que fins ara s'investigaven als jutjats d'instrucció, ara passin a ser assumits per jutges especialitzats en violència sobre la dona, la qual cosa suposa un avenç perquè garanteix que les víctimes siguin ateses per professionals amb una formació i una experiència específica en l'abordatge de les violències masclistes.
"La tutela judicial efectiva no es limita només a l'accés formal als tribunals, sinó que va molt més enllà i comporta com a mínim dues qüestions: el respecte escrupolós i atent a la dignitat de la víctima i també comporta tot el que és l'especialització", de la qual ha dit que el Govern és un ferm defensor.