Espadaler reivindica les sindicatures locals com a garants dels drets de la ciutadania

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha participat aquest divendres a Igualada (Barcelona) en l'acte de commemoració del 25è aniversari de la Sindicatura Municipal de Greuges en el qual ha destacat el paper de les sindicatures locals com a garants dels drets de la ciutadania, ha informat la Conselleria de Justícia en un comunicat.
Ha destacat que les sindicatures locals són institucions de proximitat que contribueixen a reforçar la confiança de la ciutadania en les administracions i que són clau per vetllar pels drets de les persones, detectar disfuncions en els serveis públics i promoure una cultura de bona administració.
"El síndic o síndica de greuges no és una figura còmoda. Per això és important que alguns ajuntaments facin un pas endavant i es dotin d'aquesta figura per assenyalar allò que no funciona en la relació amb la ciutadania. La necessitat d'una firma d'àmbit comarcal és evident", ha reivindicat.