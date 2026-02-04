Espadaler reivindica la importància de la formació jurídica en la inauguració del curs del Cejfe

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha afirmat aquest dimecres en l'acte d'inauguració del curs del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) que la formació que proporciona l'organització és "un eix central en totes les polítiques del departament".
Espadaler ha destacat que el Cejfe funciona com "un punt de trobada privilegiada" entre l'acadèmia, la judicatura, la fiscalia, l'àmbit penitenciari i tots els operadors jurídics, i que té un paper clau en la formació del personal del departament i de tots els agents amb els quals interactua.
En aquest sentit, ha posat d'exemple la recent aprovació parlamentària de la condició d'agents de l'autoritat als funcionaris de presons: "És tan important reconèixer-los la condició d'agents de l'autoritat com proveir-los de la formació adequada" per al desenvolupament de la seva feina.
Ha recordat que aquesta és una legislatura de reformes profundes, algunes que han vingut donades, com la llei d'eficiència judicial, i d'altres que parteixen del departament, com el nou Pla Integral Penitenciari, que preveu una nova unitat de Formació Pràctica Penitenciària, i que l'acompanyament i formació del Cejfe és necessari per afrontar "amb solvència els reptes que suposen" aquests canvis.
A l'acte també hi han assistit la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; el fiscal superior de Justícia de Catalunya, Francisco Bañeres, i la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, entre d'altres.