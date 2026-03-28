Espadaler recorda les víctimes de la Guerra Civil al barranc de Can Tretze (Girona)

Remarca que una societat democràtica madura és aquella que sap "explicar i contextualitzar"
GIRONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha presidit la inauguració d'una nova senyalització i resignificación dels vestigis del memorial del barranc de Can Tretze, a Pont de Molins (Girona), on van ser afusellades 40 persones del bàndol nacional durant la Guerra Civil i, posteriorment, la dictadura franquista va obligar a presoners a construir un homenatge als assassinats mitjançant treballs forçats.
En l'acte aquest dissabte han participat l'alcaldessa de Pont de Molins, Marie Louise Gournay; la presidenta del MUME i alcaldessa de la Jonquera (Girona), Míriam Lanero; el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, i la directora dels serveis territorials del departament de Justícia i Qualitat Democràtica a Girona, Núria Gómez, ha informat el Govern en un comunicat.
Espadaler ha reivindicat aquest acte com a exercici de responsabilitat democràtica: "Aquest ha estat un acte d'honestedat i coratge: honestedat respecte a les persones que van ser assassinades i coratge per posar la veritat per davant", ha resumit.
Ha afegit que recordar a les víctimes de Can Tretze és, en si mateix, un acte de justícia i ha remarcat que una societat democràtica madura és aquella que sap "explicar i contextualitzar" fets com aquest i el deixa en l'oblit.
L'actuació comporta la incorporació d'aquest punt a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
BISBE POLANCO
L'acte també ha servit per posar en valor la figura del bisbe de Terol, Anselmo Polanco, una de les víctimes d'aquests fets, de qui Espadaler ha destacat la seva significació històrica.
Així, ha explicat que manté un vincle amb el Papa, ja que tots dos pertanyen a l'ordre dels agustins i el Papa porta una relíquia del bisbe Polanco, canonitzat per l'Església catòlica en la seva condició de màrtir.