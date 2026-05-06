Espadaler recorda Irla com un "referent de servei públic" en la inauguració de l'Any Irla

GIRONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha recordat l'expresident del Govern a l'exili, Josep Irla, com "un referent de servei públic, compromís i fidelitat a les institucions catalanes" durant l'acte inaugural de l'Any Josep Irla a Girona.
Espadaler ha subratllat que aquesta commemoració vol contribuir a fer d'Irla, que va assumir la presidència de la Generalitat després de l'afusellament de Lluís Companys, una figura més coneguda i reconeguda, reivindicant el seu sentit institucional, el seu compromís amb Catalunya i el coratge d'assumir la responsabilitat de preservar la institució durant el franquisme.
Ha afegit que aquesta commemoració també és una invitació a reflexionar sobre els valors que han de sostenir avui les institucions i ha remarcat el valor pedagògic de la memòria democràtica per conèixer amb rigor el passat i el que no ha de tornar a passar mai més: "Irla, des de la seva defensa senzilla i modesta de la Generalitat, va servir amb lleialtat i coratge aquesta causa".
En el marc d'aquest acte institucional ha tingut lloc la conferència 'Irla, República i País', que ha anat a càrrec del comissari de l'Any Irla, l'historiador i arxiver Jordi Gaitx Moltó, que ha proposat una aproximació integral a la figura de l'expresident de la Generalitat, combinant un recorregut biogràfic amb una lectura interpretativa del seu llegat polític i institucional.
L'acte s'inscriu dins el calendari de l'Any Josep Irla, impulsat pel Govern i que s'estendrà al llarg del 2026 i principis del 2027 amb més d'una trentena d'activitats institucionals, acadèmiques i divulgatives.