Espadaler proposa un pla per descongestionar els jutjats

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha comparegut aquest dimecres en la Comissió de Justícia del Parlament per explicar les línies d'actuació del departament durant aquesta legislatura i ha proposat elaborar un pla per descongestionar els jutjats catalans.

Espadaler ha subratllat que "una justícia lenta és menys justa", i que, en les seves paraules, s'ha de superar el coll d'ampolla dels jutjats, principalment en l'àmbit penal i de la multireincidència.

El conseller ha atribuït aquestes dilacions a la insuficiència d'òrgans judicials per poder atendre amb celeritat els processos judicials, a un increment delictiu i a l'augment de l'activitat policial.

També a l'infradotació de recursos humans i a un dèficit d'infraestructures, per la qual cosa amb aquest pla pretén "reforçar els recursos materials i humans dels òrgans judicials i la implementació de mesures organitzatives i tecnològiques per garantir que els procediments siguin àgils".

Dins d'aquest pla, Espadaler aposta per la digitalització de l'administració de justícia, la millora dels jutjats de pau, dotant-los d'equipaments i sistemes telemàtics i, pel que fa a la multireincidència, com ja va avançar dimarts la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es crearà un grup de treball per abordar aquesta problemàtica "amb una visió integral dels actors implicats": la Fiscalia, la judicatura, els Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament de Barcelona, l'advocacia i els departaments d'Interior i Justícia.